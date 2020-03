Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) reagiert in der Wohnbauförderung auf die aktuelle Situation und erleichtert den Zugang zur Wohnbeihilfe. „Für all jene, die aufgrund der Corona-Krise ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden“, sagt Klambauer. Wird bereits Wohnbeihilfe bezogen, erfolgt eine Umstellung ab dem 1. des Folgemonats auf das aktuelle Einkommen und die Beihilfe erhöht sich dementsprechend. Bei Selbstständigen werden zur Berechnung nur 50 Prozent des Einkommensteuerbescheids des vergangenen Kalenderjahres herangezogen. Bei der Rückzahlung von Förderungsdarlehen gibt es Stundungen.