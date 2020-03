„Unser Eigenschutz steht ganz oben“, betont Fritz Wallner, Einsatzpilot der ÖAMTC-Rettungsflieger-Crew am Grazer Thalerhof. „Es gibt ganz strikte Richtlinien.“ So darf kontaminiertes Material auf keinen Fall in den Stützpunkt gelangen. Dafür gibt es einen speziellen „Unreineraum“. Dort werden die Schutzanzüge entsorgt, wird sich umgezogen, geduscht und dann alles desinfiziert. Im Fall des C12-Teams passiert das auf einer überdachten Terrasse.