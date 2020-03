Helle Aufregung am Rengerberg in Bad Vigaun, wo seit Monaten Gegner der geplanten 380-kV-Freileitung die Rodungsarbeiten blockieren. Am Montag rollte ein Bagger an und fällte für eine Zufahrtsstraße einige Bäume im Bereich des „Basislagers“ der Waldbesetzer. Die sind aufgrund der Corona-Beschränkungen machtlos.