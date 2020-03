Gerade in der Not werden die besten Ideen geboren – so auch bei Oberösterreichs findigen Schnapsbrennern! Denn während weltweit die Regale an Desinfektionsmitteln leergefegt sind, haben einige ideenreiche Produzenten von Edelbränden kurzerhand auf die Herstellung von Desinfektion umgestellt: „Von mir in Weyregg bis ins Innviertel hinauf haben sich Firmen und Privatpersonen gemeldet, also hab’ ich reagiert,“ sagt etwa Rosi Huber vom Attersee. Die „Brennerin“, wie sie genannt wird, hält sich an eine Inhalts-Empfehlung der Landwirtschaftskammer und füllt in 50-Milliliter-Fläschen zu jeweils 5 Euro ab.