Nun zieht das unsägliche Corona-Virus auch in Österreichs Gefängnissen seine Kreise. Nachdem, wie berichtet, schon in Innsbruck ein Insasse erkrankte und sich in der Grazer Karlau und in Garsten (OÖ) jeweils Beamte infizierten, schrillen jetzt ausgerechnet im Hochsicherheits-Häfen Stein in Niederösterreich die Alarmglocken. Ein Krankenpfleger aus dem Kremser Spital hat sich angesteckt, 21 Justizwachebeamte wurden in häusliche Quarantäne geschickt.