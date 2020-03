Viren werden schon vor Ausbruch weitergegeben

Damit scheint diese Zeit kürzer zu sein als die mediane Inkubationszeit, die laut aktuellen Studienergebnissen bei etwa 5,1 Tagen liegt. Somit sei es wahrscheinlich, dass die Übertragung in vielen Fällen präsymptomatisch verläuft - also schon bevor der Überträger Krankheitssymptome zeigt, schrieben die Forscher. Jedenfalls muss ein Mensch in der Inkubationsphase vor Ausbruch der Erkrankung schon Viren ausscheiden.