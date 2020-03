Musikstars wie Billie Eilish, Mariah Carey, Tim McGraw, Alicia Keys und die Backstreet Boys wollen während der Coronavirus-Krise für einen guten Zweck in ihren eigenen vier Wänden ein Konzert geben. Der britische Superstar Elton John (73) werde die „Wohnzimmer“-Aktion unter dem Namen „iHeartRadio Living Room Concert for America“ moderieren, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.