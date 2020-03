Erpresser drohen per Mail mit Corona-Infektion

Hochkonjunktur haben auch Spam- und Erpressungskampagnen per Mail. Hier haben die Hintermänner inmitten der Corona-Pandemie ihre Strategien verändert. Erklärten sie früher oft, sie hätten ihr Opfer beim Konsum von Online-Pornos gefilmt und würden die Aufnahmen veröffentlichen, wenn kein Geld gezahlt werde, droht man nun mit realen Covid-19-Infektionen. In einer Mail, die „Heise Security“ vorliegt, heißt es: „Wenn ich will, kann ich Ihre gesamte Familie mit dem Coronavirus infizieren und all Ihre Geheimnisse veröffentlichen. Es gibt unzählige Dinge, die ich tun kann.“