Zauberer und Clowns unterhalten Kids kostenlos

Kindergeburtstage dürfen nicht stattfinden, in den Zirkus kann man auch nicht gehen und sogar Kasperl und Petzi sind in Quarantäne. Da die meisten Kinder jedoch Zauberer lieben, kommen jene nun zu ihnen nach Hause. Natürlich nur rein virtuell, per Live-Stream. Die Zaubershows starten heute mit einem Kasperltheater ab 17.30 Uhr.