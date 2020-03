Die Caritas Salzburg öffnet ihr Haus in der Plainstraße in Salzburg ab sofort rund um die Uhr für Obdachlose. Betroffenen stand bisher nur ein Nachtquartier an einem anderen Standort zur Verfügung. Mit der 24-Stunden-Unterbringung müssen sich Obdachlose in der Landeshauptstadt tagsüber nicht mehr auf der Straße aufhalten, teilte Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, in einer Aussendung mit.