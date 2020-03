„Mir ist die Hand ausgerutscht. Ich schäme mich.“

"Sie stritten sich um einen Sack Mehl"



Die Leute drehen durch. Heute habe ich beobachtet wie sich zwei Menschen um einen Mehlsack gestritten haben. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer unfreundlicher werden, egoistisch und in Panik geraten. Das macht mich auch panisch. Ich sehe mir viele Videos an und habe mich informiert. Ich habe Angst davor, was noch kommt. So etwas gab es noch nie. Ich kann kaum noch schlafen und bin ständig besorgt.



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch:

Die Situation ist für alle neu. Unbekanntes macht Angst, das ist normal. Angst ist ein Gefühl, welches deinen Körper zum Schutz in Alarmbereitschaft bringt. Doch ist diese Angst berechtigt? Wovor soll sie dich schützen? Was bringt sie dir jetzt? Zuerst solltest du dich von den Medien und der negativen Berichterstattung fernhalten. Verhalte dich selbst vorbildlich, wenn du dich hilfsbereit, freundlich und stets mit einem Lächeln unterwegs bewegst, wird das positiv auf andere ausstrahlen. Das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt, ist Glück. Also verteile Komplimente, lächle fremde Menschen an, helfe anderen Menschen, die Hilfe brauchen.