So groß die Freude von Simona Jungwirth über den Zuwachs in ihrer Herde auch war, so groß war auch ihre Sorge. Denn das Lämmchen wurde mitten in einer Frostnacht geboren. „Wir wollten daher eine Rotlichtlampe besorgen, damit wir das Kleine warm halten können“, so die Züchterin. Doch in Zeiten wie diesen konnte sie beim Lagerhaus eine solche Lampe nicht auftreiben.