Auch Karfreitagsprozession wackelt

Israel hatte am Mittwoch wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Ausgangsbeschränkungen im Land weiter verschärft. Unter anderem sollen sich die Menschen grundsätzlich nur in einem Radius von bis zu 100 Metern von ihren Wohnungen bewegen. Das besetzte Westjordanland hat Israel abgeriegelt.



Daher geht man auch davon aus, dass die Karfreitagsprozession in Jerusalem in zwei Wochen nicht wie geplant stattfinden wird. Zu der Prozession waren in der Vergangenheit stets Tausende Touristen aus der ganzen Welt gekommen. Reisende aus Österreich dürfen bereits seit Anfang März nicht mehr nach Israel.