Die Not macht bekanntlich erfinderisch. So stellen verschiedene Einrichtungen ihren Betrieb um und bieten neuerdings Führungen, Ausstellungen oder Rundgänge im Internet an. Die Esterházy-Kunstkammer der Burg Forchtenstein kann so nun online besucht werden. Zu sehen gibt es unter anderem Silbermöbel aus dem 17. Jahrhundert. Historisch fortbilden kann man sich auf der Website der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Unter der Rubrik „Erzählte Geschichte“, können Zeitzeugen-Interviews angesehen werden.