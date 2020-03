Die Staus bedeuten für die Tiere zusätzliche stundenlange Wartezeiten, zum Beispiel an der deutsch-polnischen oder der bulgarisch-türkischen Grenze. Die österreichische Politik hat dort leider keine Handhabe - auf EU-Ebene gab es allerdings schon am Montagabend einen Aufschrei. 42 Abgeordnete, darunter Thomas Waitz und Sarah Wiener, verschickten einen Brief an die EU-Kommission.