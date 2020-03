Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag in Brüssel versichert, dass der Nachschub an Schutzkleidung für die gesamte Europäische Union gesichert sei. „Seit Dienstag wissen wir, dass ihr Bedarf an Masken, Handschuhen, Schutzbrillen und Schutzvisieren von den Herstellern gedeckt werden kann“, sagte von der Leyen.