13.20 Uhr: In China haben die durch die Corona-Krise bedingten Einschränkungen in Produktion und Mobilität laut Analysen des finnischen Center for Research on Energy and Clean Air zu einer deutlichen Verringerung von schädlichen Emissionen in der Luft geführt: Die Treibhausgasemissionen gingen im Februar 2020 kurzfristig um mehr als 25 Prozent zurück. Steininger vom Wegener Center for Climate and Global Change an der Uni Graz betonte in einer Mitteilung am Mittwoch, dass solche kurzfristigen Einsparungen keine Auswirkungen auf die globale Erwärmung haben. „Um tatsächlich eine Trendwende zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen weltweit und vor allem dauerhaft gesenkt werden“, erklärte der Grazer Experte. Die neue Situation berge aber dennoch eine Chance.