„Noch nie war Telekom-Infrastruktur so wichtig“

A1-Chef Thomas Arnoldner hebt die Bedeutung der Telekom-Netze in der momentanen Situation hervor: „Noch nie in der Geschichte war die Telekommunikationsinfrastruktur so wichtig wie heute.“ Der Anstieg der Netzbelastung sei eine Herausforderung gewesen, aber man sehe, dass die Netze der Belastung standhalten - „weil die A1-Mitarbeiter in den letzten Wochen Herausragendes geleistet haben“. Man sei „wahnsinnig stolz“ auf die eigenen Mitarbeiter und setze weiterhin alles dran, die Stabilität der Infrastruktur sicherzustellen und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen.