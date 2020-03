Die Schulen fordern in dieser Ausnahmesituation ihre Schüler, wenn auch über Distance-Learning. Damit der etwas andere Schulalltag gut weiterläuft! „Gerade in Krisenzeiten braucht es Leuchttürme, die den Weg zeigen. So auch die Private Neue Mittelschule in Zwettl“, erklärt Bildungsexperte Dr. Andreas Salcher. Die „Krone“ hat dazu auch Beispiele mit Links zusammengestellt, wie digitales Lernen über die offizielle Lernplattform des Bildungsministerums, der Eduthek, funktionert.