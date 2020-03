Es war ein Schock für die ganze Königsfamilie, als bekannt wurde, dass Prinz Charles an Covid-19 erkrankt ist. Seine Söhne Prinz William und Prinz Harry informierte der britische Thronfolger telefonisch. Er hat sich gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Camilla in Schottland auf Balmoral in Quarantäne begeben.