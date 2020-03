Die Kernherausforderung bestand demnach darin, ein „anspruchsvolles medizinisches Produkt in großen Stückzahlen und in extrem kurzer Zeit“ zu entwickeln. Jetzt gehe es dem Firmenchef nach darum, das Gerät schnellstmöglich in die Produktion zu bringen. Ein erster Auftrag der britischen Regierung über 10.000 Stück liege vor, hieß es. Weitere 5000 Beatmungsgeräte, wovon 1000 für Großbritannien vorgesehen sind, will Dyson spenden.