Ihre Hammerkurven durften kürzlich alle in voller Pracht im „Playboy“ bewundern. Doch aktuell ist die Wendler-Liebste in Sorge um ihre tolle Figur. Die 19-Jährige hat aber nicht etwa Angst, zuzunehmen - im Gegenteil! Die hübsche Brünette verlor in den letzten Wochen extrem viel an Gewicht.