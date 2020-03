Yomiuri berief sich auf ein Interview mit dem Australier John Coates, dem Leiter der IOC-Koordinierungskommission für die Spiele in Tokio 2020. Coates teilte der Zeitung mit, dass die Spiele nächstes Jahr zwischen den Tennis-Turnieren in Wimbledon (bis 10. Juli) und den US Open im September stattfinden müssten. Coates hoffe auf eine Entscheidung innerhalb von vier Wochen.