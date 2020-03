Was wünschen Sie sich von den Tirolerinnen und Tirolern in diesen äußerst schwierigen wirtschaftlichen Zeiten?

Ich finde, dass es notwendig wäre, bisherige Verhaltensregeln zu überdenken. Wir sollten uns darüber bewusst werden, was unsere Gesellschaft zusammenhält, welche Dinge uns etwas wert sind, auf was wir auch in Zukunft nicht verzichten wollen. Darüber denken alle im Tiroler Lebensmittelgewerbe arbeitenden Menschen im Moment sehr viel nach.