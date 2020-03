„Alles in Bioqualität“

Äußerst gefragt sind auch die landwirtschaftlichen Produkte von Monika und Florian Greier in Patsch. In einem Kasten vor dem Hof stehen Kartoffeln, Getreide, Mehl, Eier und ähnliche Erzeugnisse zur Auswahl – alles in Bioqualität. „In der Zeit der Hamsterkäufe gab es einen Riesenansturm, inzwischen hat sich der Andrang auf normalem Niveau eingependelt“, weiß Monika Greier. Weitere Produkte gibt es im Hausgang. Greier: „Desinfektionsmittel und Handschuhe stehen beim Eintritt zur Verfügung.“