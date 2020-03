Ein Anfang der 90er-Jahre speziell für Angestellte des Computerkonzerns Apple angefertigtes Paar Turnschuhe ist in den USA für fast 10.000 Dollar (etwa 9200 Euro) versteigert worden. Auf den weißen Schuhen in Größe 40 prangen Name des Konzerns und das Apfel-Logo in Regenbogenfarben.