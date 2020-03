Bauernmärkte finden wieder statt

Morgen, Freitag, finden wieder mehrere Bauernmärkte in Kärnten statt - das Verbot wurde aufgehoben. Für die Märkte in Wolfsberg gelten veränderte Öffnungszeiten: Der Markt am Weiherplatz hat von 6.45 bis 11.30 Uhr geöffnet, jener am Offnerplatzl von 7 bis 12.30 Uhr und die Vermarkterhalle hat von 8 bis 12 Uhr offen (maximal fünf Personen gleichzeitig in der Halle). Auch in Spittal an der Drau und in Ferlach hat der Markt wieder geöffnet.