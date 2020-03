Telefonat mit Boris Johnson

Am Abend veröffentlichte der Buckingham-Palast dann auch ein Foto, das an an diesem Tag entstanden ist. Es zeigt die Königin bei einem Telefonat mit dem britischen Premiereminister Boris Johnson. „Die Queen hat ihre wöchentliche Audienz mit dem Premierminister heute telefonisch abgehalten. Ihre Majestät - auf dem Foto am Abend in Windsor Castle zu sehen - hat ihre gesamte Regierungszeit an ihren wöchentlichen Konferenzen mit ihrem Premierminister festgehalten“, heißt es in der Mitteilung dazu. Ein weiteres Foto zeigt Johnson bei dem Telefonat.