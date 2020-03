Daniela Katzenberger hat sich noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und wird gerade deshalb von ihren Fans so geliebt. In der neuen Staffel ihrer RTL2-Doku-Soap „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ plauderte die Kult-Blondine jetzt sogar allerlei Intimes aus. Unter anderem verriet sie, wie es um ihre Baby-Planung steht und was in ihrem Schlafzimmer abgeht.