Das Portal „politikalesvos.gr“ zeigte jüngst Bilder von vier Flüchtlingsfrauen aus Afghanistan, die in einem kleinen Gebäude in der Nähe von Moria mit Nähmaschinen, die ihnen eine NGO organisiert hatte, Masken aus Baumwolle anfertigen. Die Frauen arbeiten so schnell wie möglich und haben binnen weniger Tage bereits mehr als 500 Schutzmasken eigenhändig hergestellt.