Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kann offenbar wieder Interviews in seinen dichten Arbeitsalltag quetschen. Etwa mit einer kleinen Stadtzeitung, in der er über „manche Ärzte“ sagte: „Es ist fatal und an sich inakzeptabel, wie hysterisch da zum Teil reagiert wird.“ Die in den vergangenen Tagen im Corona-Schlaf vor sich hin dösende Opposition war hellwach. Von „Hacker verunsichert Wiener“ (NEOS) war die Rede bis hin zu „Hackers skandalöse Beleidigung von Ärzten darf nicht ohne Konsequenzen bleiben“ (FPÖ). Wovor Hacker dieser Tage auch immer redet: Ausgangsbeschränkungen seien „wenige Wochen“ machbar, „aber nicht mehr“.