Daheim holt nun Schößwendter, um sich fit zu halten, die Tourenski heraus, schwingt sich, wenn das Wetter es zulässt, für zwei, drei Stunden aufs Rennrad. „Dass kein Rennen ansteht, schmerzt am meisten. Da fällt es schwer, die Motivation hoch zu halten. Die ganze Situation erinnert ein wenig an den Herbst“, fühlt sich der 21-Jährige quasi im Off- Saison-Modus.