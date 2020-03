Trump wollte Impfstoff-Forscher in die USA holen

Mitte März war bekannt geworden, dass US-Präsident Donald Trump das deutsche Unternehmen CureVac mit viel Geld in die USA lotsen wollte. Die Tübinger haben sich auf die Erforschung von Impfstoffen spezialisiert und forschen derzeit an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus.