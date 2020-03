Von einem Unbekannten ließ sich ein 65-Jähriger im Bezirk Innsbruck Land seit Anfang September 2019 per Telefon zu mehreren Online-Überweisungen überreden. Im Glauben, letzendlich einen finanziellen Gewinn zu machen, überweiste der Mann an diverse Bankkonten in Irland, Litauen, Rumänien und Großbritannien mehrere Tausend Euro. Am 18. März 2020 stoppte er die Überweisungen und erstattete Anzeige bei der Polizei.