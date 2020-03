Auch für die 14.500 Musikschüler in Kärnten fällt der reguläre Unterricht weiterhin aus. Deshalb kommt der Musiklehrer vorübergehend zu jedem einzelnen nach Hause, und zwar via Internet. Die meisten der 470 Lehrer und Lehrerinnen haben sich mittlerweile auf die neue Unterrichtsform umgestellt. Kärntens Musikschulchef Gernot Ogris: „Unsere Lehrer sind ja nicht vom Dienst befreit. Die Buben und Mädchen können sie zu der Zeit kontaktieren, in der bisher ihr Unterricht stattgefunden hat.“ Das könne hilfreich sein, wenn es bei einem Stück Probleme gibt. Natürlich würden auch neue Stücke geübt. „Die Noten für die neue Literatur werden online zur Verfügung gestellt“, erklärt Ogris. Wer über keinen passenden Internetanschluss verfüge, könne mit den Lehrern auch via Handy auf Skype, WhatsApp oder Facetime in Kontakt treten.