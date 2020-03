Finanzmarktaufsicht muss erst grünes Licht geben

In Europa wurde eine Obergrenze von bis zu 50 Euro festgelegt, die bisher nicht ausgereizt wurde: Banken wählten die Grenze niedriger, um Missbrauch und Fehlern vorzubeugen. Vor der nun geplanten technischen Anhebung müssen allerdings die nationalen Finanzmarktaufseher noch ihr Okay geben, in Österreich ist das die FMA (Finanzmarktaufsicht).

„Wir haben, im Einklang mit den europäischen Aufsichtsinstitutionen, den Banken und Zahlungsinstituten zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr dringend empfohlen, das Limit für kontaktloses Bezahlen zu erhöhen und klargestellt, dass regulatorisch derzeit eine Verdopplung auf 50 Euro möglich ist“, erklärte FMA-Sprecher Klaus Grubelnik am Mittwoch.