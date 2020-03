McGowan verwies auf eine Coronavirus-„Katastrophe“ in Australien, nachdem ein Kreuzfahrtschiff vergangene Woche in Sydney angelegt und Passagiere von Bord gelassen hatte. Danach wurden rund 133 Infektionsfälle und ein Todesopfer gemeldet. „Wir haben gesehen, was im Hafen von Sydney passiert ist, es war ein komplettes Desaster“, sagte McGowan. In Westaustralien wird ein Viertel der Covid-19-Fälle mit der Ankunft von Kreuzfahrtpassagieren in Verbindung gebracht.