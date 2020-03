Die neue Bewegung im eingeölten Getriebe hört man „Limbo“ auch durchwegs an. Leichtfüßig, fröhlich und vor allem zwanglos zeitlos klingen die elf Tracks, die sich mal um Nostalgie („Mauerpark“), dann wieder um Liebe („Sorgenfalter“) oder Lernprozesse („Richtig im Falschen“) drehen. „Unsere erste Single ,KopfÜber‘ war ein gutes Beispiel, wie wir uns selbst überraschen konnten. Erst hinterher haben wir bemerkt, dass das Lied uns etwas von einem Neubeginn erzählt hat.“ Schütze bestätigt: „Wir waren einfach an einem Punkt angelangt, wo wir unbedingt etwas Neues ausprobieren mussten. Wir waren lange im gleichen Team. Es war schön, aber hat sich auch ziemlich festgefahren. Am Anfang gab es wirklich die Grunddiskussion, welche Zukunftspläne wir alle haben oder ob wir das Projekt überhaupt noch gemeinsam weiterführen wollen. Dass es weitergehen sollte, war schnell klar, dazu gab es keine Alternative. Der nächste Schritt war auszuloten, was wir zu sagen haben und worum sich die Band in der Gegenwart drehen soll.“