Wegen der Coronavirus-Epidemie muss die größte Verfassungsänderung in der Geschichte von Russland verschoben werden. Die Bevölkerung sollte am 22. April über umstrittene Maßnahmen abstimmen, die dem Präsidenten Wladimir Putin noch mehr Macht einräumen sollen. Dieser muss derweil auch auf anderen Fronten kämpfen: Nach dem Besuch eines Krankenhauses geriet der Staatschef unter Kritik. Er wurde für diesen Anlass in Schutzkleidung gesteckt, von denen Mediziner nur träumen können.