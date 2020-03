„Viele Flüchtlinge haben kein Zuhause, in denen sie sich isolieren können“

Viele Flüchtlinge in den Krisenländern der Welt würden laut Guterres unter Plastikplanen oder in Lagern leben. „Sie haben kein Zuhause, in denen sie sich sozial distanzieren oder isolieren können.“ Es mangele ihnen an Wasser und Seife, und sollten sie ernsthaft krank werden, hätten sie kein Gesundheitssystem, das ein Krankenhaus und ein Beatmungsgerät zur Verfügung stellen könnte, so Guterres. Das Hilfspaket sei ein „Imperativ“ und liege im Interesse von allen, um den Kampf gegen das Virus zu gewinnen.