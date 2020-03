In unserem Nachbarland Italien, das massiv vom Ausbruch der Covid-19-Pandemie betroffen ist, haben sich bis dato mehr als 5000 Sanitäter mit dem gefährlichen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Das berichtete am Mittwoch die Ärztegewerkschaft in einem Brief an das Oberste Gesundheitsinstitut, in dem die italienische Regierung aufgerufen wird, den Sanitätern eine bessere Schutzausrüstung zu liefern.