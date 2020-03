Tag 11: Blutbuchenwiese

100.000 neue Arbeitslose in Österreich in einer knappen Woche. 800 Tote in Italien an einem einzigen Tag. Es ist schwer zu ertragen. „Es sind nicht nur Tage, es werden Wochen sein, und viele Nachwirkungen werden Monate dauern“, sagt der Vizekanzler. Die Bürgermeisterin von Rom bittet ihre Bürger in einer Videobotschaft, zu Hause zu bleiben - und steht dabei im Grünen.