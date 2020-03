Nach Corona-Absagen: Zittern um Nova Rock und Co.?

Auch große Festivals rund um den Globus wurden wegen der neuartigen Lungenkrankheit bereits abgesagt oder verschoben. So findet das für den April geplante kalifornischen Pop-Festival Coachella etwa erst im Oktober statt. Die in Frankreich stattfindende Winter-Edition des Tomorrowland wurde von Behörden verboten. Auch in Österreich wurden die ersten für den Sommer angesetzten Großveranstaltungen nun abgesagt. Aktuell etwa das Beach-Volleyball-Major 2020 - City4U berichtete. Aufgrunddessen zittern nun Musik-Fans in ganz Österreich. Was passiert mit den heimischen Festivals?