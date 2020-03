Das Angebot an Einkaufsportalen im Internet steigt derzeit rasant an. Am Mittwoch startete die neue österreichweite Plattform kauftregional.at, welche den Vertrieb von nachhaltigen und regionalen Produkten fördern will. Das Service ist für Unternehmen kostenlos, rund 500 Geschäfte oder kleine Handwerksbetriebe aus allen Bundesländern und Bayern haben sich zum Start eingetragen.