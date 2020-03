Für ihren Auftritt gab‘s Komplimente, für ihre Produkte sowieso - ein voller Erfolg war der Auftritt von Tina und Micha Dobetsberger in der Puls4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“. Mit den Kinds Lena (12) und Timo (8) stellten sie ihre Bio-Riegel der Marke „True Love“ vor, die bei Investor Martin Rohla besonders gut ankamen. Er bot den Kremünsterern an, mit 150.000 Euro in deren Unternehmen einzusteigen. Im Gegenzug will er dafür 26 Prozent der Anteile. Nach kurzer Bedenkzeit stimmten die Oberösterreicher dem Deal zu.