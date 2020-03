Günstige Krankheitsverläufe

Es könnte der Beginn der ersten Welle an schwerkranken Covid-19-Patienten werden, sagt Primar Tilman Königswieser vom Krisenstab des Landes OÖ: „Derzeit haben wir zum Großteil noch sehr gute, günstige Krankheitsverläufe. Falls es auch bei uns so wie in der Lombardei losgehen sollte, ist unser Gesundheitssystem in Oberösterreich gut genug aufgestellt.“ In der Lombardei gibt es 720 Intensivbetten für zehn Millionen Menschen, in OÖ 303 Spitalsbetten für 1,5 Millionen Einwohner.