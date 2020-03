Aus technischer Sicht nicht nötig

Laut dem Luftfahrtportal „Austrian Wings“ sind solche Flüge, bei denen die Flugzeuge im österreichischen Luftraum kreisen, aus technischer Sicht nicht nötig. Die Flugfähigkeit könne auch am Boden durch umfangreiche Wartungsmaßnahmen erhalten werden. Das Onlineportal beruft sich dabei auf Informationen eines Flugzeugtechnikers. Wie die APA erfuhr, wird in Luftfahrtkreisen vermutet, dass Laudamotion diese Leerflüge macht, weil sie viele Piloten, aber weniger Techniker in Wien haben und sich so den aufwendigen „Re-Entry into service“ ersparen wollen. „Also, sie lösen den Zustand, die Flugzeuge bereit zu halten, über Leerflüge, ökologisch betrachtet nicht so super“, so der Insider.