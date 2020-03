„Ich kam vom Einkaufen zurück und da lief der kleine Kerl an mir vorbei in die Wohnung“, erzählt Karin Salamon schmunzelnd der „Krone“. Zunächst hätten sie und ihr Mann das Tier mit Futter versorgt („Wir hüten manchmal den Vierbeiner unserer Tochter und haben daher alles im Haus“) und sich dann in der Nähe auf die Suche nach dem Besitzer gemacht - zunächst vergeblich.