COVID-19 hat nun auch das erste Krankenhaus erfasst: In Oberwart wurden jetzt zwei Mitarbeiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie positiv auf den Virus getestet. Die beiden Erkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilt die Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) mit. An der Station wurde ein sofortiger Aufnahmestopp bei den Patienten verhängt. Für Geburten sowie dringende gynäkologische Behandlungen müssen Frauen in andere Kliniken in Feldbach (Stmk.) oder nach Oberpullendorf und Eisenstadt ausweichen.