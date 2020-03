Großvater tot in Wohnung gefunden

Elenas 96-jähriger Großvater Elia, der in Stezzano bei Bergamo lebte, wurde am 16. März tot in seiner Wohnung aufgefunden. Am selben Tag starb Elenas 70-jähriger Vater Claudio an einer „schweren Atmungskrise“. „Die Särge wurden in eine Kirche gebracht und seitdem wissen wir nichts mehr. Man hat uns gesagt, dass das Heer sie zu einem Krematorium geführt hat“, so Gabbiadini.